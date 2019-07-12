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Видео: водитель не успел проскочить сквозь поток машин на Бухарестской

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И попал в ДТП.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" утром 12-го июля сообщил об аварии на пересечении Бухарестской улицы и улицы Салова. 

По словам свидетеля, водитель "Мерседеса" видел, что встречные машины поворачивают налево с Бухарестской на Салова. Его должны были пропустить, поэтому он поехал сквозь поток автомобилей, которые поворачивали в два ряда. Когда он выехал на перекресток, его не заметил микроавтобус. Произошло столкновение. 

Информации о пострадавших нет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском лесопарке самосвал улетел в кусты. 

Видео: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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