Видео: водитель не успел проскочить сквозь поток машин на Бухарестской

И попал в ДТП.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" утром 12-го июля сообщил об аварии на пересечении Бухарестской улицы и улицы Салова.

По словам свидетеля, водитель "Мерседеса" видел, что встречные машины поворачивают налево с Бухарестской на Салова. Его должны были пропустить, поэтому он поехал сквозь поток автомобилей, которые поворачивали в два ряда. Когда он выехал на перекресток, его не заметил микроавтобус. Произошло столкновение.

Информации о пострадавших нет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском лесопарке самосвал улетел в кусты.

Видео: vk.com/spb_today