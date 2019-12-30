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Водитель оставил сломанный каршеринг поперек дороги на Бабушкина
Сегодня, 18:25
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nadezhda_sib

Водитель оставил сломанный каршеринг поперек дороги на Бабушкина

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Машина заняла почти целую полосу.

Пользователя Сети возмутил каршеринг, брошенный посреди дороги на улице Бабушкина. О находке очевидец сообщил в социальных сетях днем 10 января.

Судя по снимкам, "Ауди" принадлежит каршеринговому сервису "Яндекс.Драйв". У машины, оставленной у 47-го дома, было выгнуто правое колесо.

Машина заняла почти целую полосу для движения, но серьезных помех для транспорта не создала. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские водители встретили пятницу в кюветах

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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