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Петербургские водители встретили пятницу в кюветах. В городе перевернулось сразу три машины
Сегодня, 16:27
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IRINA_CHALKINA

Петербургские водители встретили пятницу в кюветах. В городе перевернулось сразу три машины

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К статью, никто не пострадал.

В пятницу, 10 января, стало известно, что в Петербурге произошло сразу три аварии с "перевертышами". Об этом сообщают горожане в соцсетях.

По словам очевидцев, сразу две аварии произошли на Приморском шоссе. Там водитель "БМВ" не справился с управлением и вылетел в кювет. К счастью, он не пострадал. 

А на Зеленогорском шоссе развернулась целая спецоперация по вызволению "Тойоты Ленд Крузер" из оврага. На месте собрались неравнодушные водители, полицейские и эвакуатор. 

Ещё одна авария произошла на улице Коллонтай. Там столкнулись две иномарки, в итоге водитель не справился с управлением и въехал в ограждение. На месте работают полицейские. 

Ранее мы сообщали о том, что в Пермском крае автобус со школьниками попал в массовое ДТП.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

 

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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