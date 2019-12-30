Петербургские водители встретили пятницу в кюветах. В городе перевернулось сразу три машины

К статью, никто не пострадал.

В пятницу, 10 января, стало известно, что в Петербурге произошло сразу три аварии с "перевертышами". Об этом сообщают горожане в соцсетях.

По словам очевидцев, сразу две аварии произошли на Приморском шоссе. Там водитель "БМВ" не справился с управлением и вылетел в кювет. К счастью, он не пострадал.

А на Зеленогорском шоссе развернулась целая спецоперация по вызволению "Тойоты Ленд Крузер" из оврага. На месте собрались неравнодушные водители, полицейские и эвакуатор.

Ещё одна авария произошла на улице Коллонтай. Там столкнулись две иномарки, в итоге водитель не справился с управлением и въехал в ограждение. На месте работают полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что в Пермском крае автобус со школьниками попал в массовое ДТП.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк