Водитель "Hyundai Sonata" врезался в троллейбус

Очевидцы считают, что водитель был пьян.

В субботу, 29 февраля, легковой автомобиль врезался в троллейбус рядом с домом №36 на Гражданском проспекте. Очевидцы поделились фотографиями случившегося в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Водитель белой "Hyundai Sonata" хотел "обрулить" транспортное средство, но не рассчитал время и расстояние. Свидетели также утверждают, что виновник столкновения был пьян.

В комментариях иронизируют на тему того, что вчера "водителям мешал снег, а сегодня - выглянувшее из-за туч солнце" и пытаются угадать, какое погодное явление станет следующим.

Ранее мы писали, что на КАД маршрутка насмерть сбила водителя, выставлявшего аварийный знак.

Фото: vk.com/spb_today