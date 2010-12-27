Водитель "Газели" погиб после столкновения с грузовиком на Кубинской улице

Мужчина врезался в припаркованный грузовик.

В результате ДТП на Кубинской улице погиб один человек. Авария произошла 19 сентября около 18:30, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербурге и Ленобласти.

У дома №28 по Кубинской улице 27-летний водитель "Газели" врезался в грузовик с полуприцепом. Второе транспортное средство было припарковано с нарушением правил.

От полученных травм водитель "Газели" скончался на месте. Пассажир был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на видео попало столкновение шести машин на КАД.

Фото и видео: vk.com/spb_today