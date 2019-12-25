Во втором квартале 2021 года средний лимит по кредитным бизнес-картам Сбербанка на Северо-Западе вырос на 30%

Максимальный лимит составляет 1 млн рублей.

Во втором квартале 2021 года в 2,5 раза выросло число пользователей кредитных бизнес-карт Сбербанка на Северо-Западе. За это время средний лимит по карте увеличился на 30% – с 400 до 600 тысяч рублей. При этом максимальный лимит составляет 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Для клиентов, оформивших кредитную бизнес-карту в период с 5 апреля по 30 сентября, годовое обслуживание бесплатно. Увеличился и льготный период по выплате процентов.

Кредитная бизнес-карта – это удобный и выгодный инструмент для бизнеса. Как и по кредиткам для частных лиц, владелец такой карты может воспользоваться льготным периодом, чтобы не платить проценты по кредиту – мы увеличили его в два раза до 100 дней. Роман Львов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Оформить карту можно в личном кабинете, в Сбербанк Бизнес Онлайн или в любом офисе банка. При оформлении заявки онлайн клиент может выбрать карту без пластикового носителя с заботой об окружающей среде.

Фото: пресс-служба Сбера