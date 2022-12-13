Во второй половине 2023 года запустят систему "Вепрь" для выявления угроз в интернете

Предполагается, что система будет выявлять угрозы в "информационной сфере и прогнозировать риски их возникновения". Изначально стоимость разработки оценивалась в 60 млн рублей, но позже ее снизили до 30 млн рублей.

Систему обнаружения информационных бомб "Вепрь" испытают во второй половине 2023-го года. Разработка системы ведется с 2022 года. Испытаниями займется ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ, подведомствен Роскомнадзору). Об этом 20 февраля пишут "Ведомости".

Предполагается, что система будет выявлять угрозы в "информационной сфере и прогнозировать риски их возникновения". Согласно данным тендерной документации, "Вепрь" разрабатывает петербургская компания. Изначально стоимость разработки оценивалась в 60 млн рублей, но позже ее снизили до 30 млн рублей. Разработку должны завершить до конца июля.

В техническом задании указали, что "Вепрь" будет обнаруживать сообщения, которые потенциально могут привести к "реализации угроз для личности, общества и государства". Также "Вепрь" должен выявлять "общественно значимую информацию", которая "создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности".

Ранее мы писали, что в прошлом году планировали систему "Окулус", которая предназначается для поиска запрещенного контента в интернете, размещенного в медиафайлах. Подразумевается, что новинка будем помогать эффективнее выявлять контент, содержащий экстремистские и порнографические материалы, а также пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и суициду. Однако эксперты

Фото: Piter.tv

