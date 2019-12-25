РКН усилит поиск запрещенного контента в интернете

Для этого будет создан ИИ под названием "Окулус".

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора планирует запустить в следующем году систему "Окулус", которая предназначается для поиска запрещенного контента в интернете, размещенного в медиафайлах. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Подразумевается, что новинка будем помогать эффективнее выявлять контент, содержащий экстремистские и порнографические материалы, а также пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и суициду. Однако эксперты выражают опасение, что проверка сайтов данной системой может замедлить их работу.

По данным издания, тендер на разработку технического задания для "Окулуса" составил 15 миллионов рублей. Завершить работу подрядчику необходимо до середины декабря текущего года. Эксперты отмечают, что общая стоимость разработки искусственного интеллекта может составить до сотен миллионов рублей, а его дальнейшее внедрение – миллиарды.

Ранее мы сообали, что сотовые операторы к борьбе с телефонными мошенниками подключат искусственный интеллект.

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