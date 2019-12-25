Искусственный интеллект подключили к борьбе с телефонными мошенниками

Распознавать злоумышленников система будет в ходе разговора.

Сотовые операторы к борьбе с телефонными мошенниками подключат искусственный интеллект. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что распознавать злоумышленников система будет в ходе разговора с потенциальной жертвой. Система будет предупреждать об этом абонентов. Изобретение, базирующееся на искусственном интеллекте, выгодно отличается от использующих технологии big data.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что данные системы не лишены недостатков. Дело в том, что мошенники меняют тактику, поэтому искусственный интеллект необходимо обучать непрерывно. Кроме того, в случае некорректной работы алгоритмы могут интерпретировать разговоры обычных законопослушных абонентов как мошеннические.

Ранее мы писали, что во дворе пространства "Точка сборки" начали закрашивать граффити.

Фото: pixabay