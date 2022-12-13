Во вторник вечером город сковали 8-балльные пробки

На Приморском проспекте как минимум четыре автомобиля пробили колеса из-за крышки люка, которая лежала на трассе.

Во вторник вечером, 21 февраля, автомобилисты Петербурга стоят в 8-балльных пробках. Об этом сообщает сервис "Яндекс.пробки".

На юге Петербурга почти полностью встало движение по Кольцевой автодороге (КАД). Так, движение затруднено цвет от Московского шоссе и от Мурманского шоссе в сторону Обуховского моста. На этом участке КАДа и съездах с него, согласно данным карт, произошло пять аварий.

На Приморском проспекте как минимум четыре автомобиля пробили колеса из-за крышки люка, которая лежала на трассе. Открытого люка поблизости не было, водители убрали крышку с проезжей части.

Ранее в Петербурге начнут продавать китайские автомобили VGV. салонах будут представлены две модели среднеразмерных кроссоверов: U70 Pro и U75 Plus.

Фото: Piter.tv

