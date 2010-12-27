Во вторник в Петербурге пройдет бракоразводный процесс Аршавиных

Суд рассмотрит заявление экс-футболиста на расторжение супружеских обязательств с Алисой.

Петербургский футболист Андрей Аршавин и его пока еще действующая супруга Алиса днем 26 февраля придут в мировой суд города, чтобы инстанция рассмотрела их заявление о разводе. Истцом выступает спортсмен. Известно, что вопрос решит 97 участок. Слушание намечено на 16 часов.

Напомним. что ранее Алиса Аршавина обратилась в правоохранительные органы с заявлением об угрозах со стороны мужа. По информации от юристов женщины, Аршавин заявил, что посадит ее в тюрьму.

Отметим, что семейный брак между молодыми людьми был заключен в 2016 году, а в 2017-ом на свет появилась их дочь.

Фото: Piter.tv