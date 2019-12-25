В дни парада и голосования по поправкам к конституции петербуржцы смогут помыться

Во время крупных мероприятий работы на теплосетях и их испытания приостанавливаются.

До 6 июля городские теплоэнергетики постараются проводить испытания сетей с минимальным отключением горячей воды у потребителей. Как сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению 9 июня, на время проведения парада Победы (24 июня) и Общероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию (1 июля), петербуржцы смогут комфортно помыться – отключать горячую воду в эти дни не будут, а земляные работы приостановят.

Как отметили в комитете, что режим технологической тишины, объявляемый на время крупных городских, общероссийских или международных мероприятий стал уже традиционной практикой. Все работы, кроме аварийных, в эти дни откладываются. Также в комитете сообщили, что о петербуржцах постарались позаботиться во время режима самоизоляции: режим периодического протапливания продлили, а апрельские и майские испытания теплосетей с отключениями воды перенесли на осень, чтобы не лишать сидящих дома горожан горячей воды.

Теплосети Невского района Петербурга пройдут испытания на прочность.

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