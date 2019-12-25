Теплосети Невского района Петербурга пройдут испытания на прочность

Работы будут вестись в течение 10 дней.

В Невском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти в течение 10 дней испытают на прочность и плотность трубы перед летним сезоном. Как сообщили в пресс-службе городской "Теплосети", в связи с испытаниями, которые начнутся 9 июня, отключат горячую воду.

Отмечается, что изначально жители двух районов могли быть без воды две недели, однако специалисты позаботились о временном трубопроводе тепломагистрали "Пороховская", которая позволит сократить количество технологических дефектов. Температура "испытуемой" не превысит 40 градусов. Проверки в Невском районе затронут улицы Народную, Крыленко, Тельмана, Новоселов, Дыбенко, Коллонтай, Челиева, Русановскую, Подвойского, а также Октябрьскую набережную и проспекты Большевиков, Товарищеский, Искровский, Дальневосточный и Российский.

В Кудрово в зоне испытаний окажутся проспекты Европейский и Строителей, Итальянский переулок, улицы Венская, Английская, Австрийская, Альпийская, Пражская, Центральная, Столичная.

На текущей неделе ГУП "ТЭК" проведет испытания труб в семи районах города.

Фото: пресс-служба "Теплосети"