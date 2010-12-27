Во дворе отеля на Лиговском нашли труп женщины из Калмыкии

В настоящее время в ситуации разбирается полиция.

На Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге прохожие обнаружили труп 29-летней женщины. Полиция установила, что погибшая приехала в Северную столицу из Республики калмыкия в качестве туристки.

Инцидент произошел в ночь на 28 августа во дворе 48 дома. На участке располагается отель "Самсонов". Около половины пятого утра в отделение правоохранительных органов поступило сообщение о найденном трупе. Как отмечают эксперты, на теле выявлены признаки падения с большой высоты. В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники МВД.

Напомним, что у Здания конгрессов нашли повешенную на дереве женщину.

Фото: Piter.tv