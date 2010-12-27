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В деревне Лаврики без воды остались жилые дома, детский сад и местная лечебница
Сегодня, 15:02
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arteliseev

В деревне Лаврики без воды остались жилые дома, детский сад и местная лечебница

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Воды нет по причине аварии на трубопроводе в Мурино.

Стало известно, что утром, 11 ноября в деревне Лаврики во Всеволожском районе Ленобласти без воды оказалось семь домов. Об этом рассказали в местной администрации.

Также стало известно, что воды лишились детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. Причиной, по которой город оказался без водоснабжения, является поломка водопровода на Воронцовском бульваре в Мурино.

На место аварии уже прибыла бригада ООО "Новая водная ассоциация". Сроки восстановительных работ не известны.

Ранее мы сообщали, что в Кировском районе улицы затопило кипятком. 

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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