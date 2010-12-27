Очередной прорыв в Кировском районе. Улицы затопило кипятком 

О пострадавших сообщений нет.

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что в Кировском районе прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Авария произошла на Маршала Казакова, 28. По словам очевидцев, в кипятке утонули припаркованные машины. Около домов наблюдается сильное парение.

"С лёгким паром!", —шутят горожане.

На кадрах видно, что разлив достаточно большой. Под горячей водой находятся дорожки около домов.

Ранее мы сообщали о том, что на лечении в больнице остались 36 отравившихся сотрудников "Ленты".

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Ирина Давыдова