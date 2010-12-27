На лечении в больнице остались 36 отравившихся сотрудников "Ленты"

Окончательные диагнозы поставили 32 заболевшим.

На лечении в больнице имени Боткина продолжает оставаться 36 отравившихся сотрудников "Ленты". Об этом рассказала пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.

Окончательные диагнозы поставлены 32 заболевшим людям. У них обнаружили разные виды кишечных инфекций. Так, у 14 диагностировали дизентерию Зонне, у 13 – дизентерию нетипированную, у пяти – острую кишечную инфекцию неустановленной этиологии.

Начиная с 3 ноября, к врачам обратились около 155 сотрудников "Ленты" с подозрением на острую кишечную инфекцию. Массовым отравлением заинтересовалась прокуратура города и Роспотребнадзор. Проверка столовой центрального офиса ретейлера выявила многочисленные нарушения. В частности, в блоке питания сотрудников не соблюдались температурный режим и сроки хранения пищевой продукции, на мясной продукции не было маркировки, а производственный инвентарь использовался не по назначению. Также выяснилось, что у сотрудников столовой отсутствовали личные медицинские книжки. После проверки Роспотребнадзор снял с реализации 200 кг пищевой продукции с нарушениями. Столовая на время расследования закрыта.

Ранее мы писали, что в Петербурге несовершеннолетнего юношу госпитализировали после тяжелого отравления психотропными веществами.

Фото: Piter.TV