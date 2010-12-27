В Петербурге несовершеннолетнего юношу госпитализировали после тяжелого отравления психотропными веществами

За его состояние борются врачи.

В субботу, 2 ноября, в Петербурге из квартиры на Грухарской улице госпитализировали 16-летнего юношу. Ему диагностировали острое отравление психотропными веществами. Об этом сообщила пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербург.

Врачи делают все возможное для спасения молодого петербуржца. Полиция проводит проверку по данному факту. Все обстоятельства выясняются. Предположительно, он принимал запрещенные вещества.

Ранее мы сообщали, что Минздрав назвали рекомендованный уровень суточного потребления соли.

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