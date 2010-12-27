Во Всеволожском районе стартуют первые военно-спортивные игры молодых патриотов России "Вместе сильнее"

Слет "Вместе сильнее" соберет на одной площадке старшеклассников Ленинградской области, представителей этнических землячеств, спортивных и ветеранских организаций, молодых сотрудников специальных подразделений.

Сегодня, 3 сентября, в 11.00 в Ленинградской области откроются первые военно-спортивные игры молодых патриотов России "Вместе сильнее" (Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Агалатово, территория в/ч 28916), они приурочены к отмечаемому 3 сентября в России Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Слет "Вместе сильнее" соберет на одной площадке старшеклассников Ленинградской области, представителей этнических землячеств, спортивных и ветеранских организаций, молодых сотрудников специальных подразделений. Они примут участие в состязаниях спортивного и военно-прикладного характера. Состоятся показательные выступления спецназа и посвящение школьников в ряды "Юнармии".

Источник: пресс-служба ЛО