Во Всеволожском районе стартуют первые военно-спортивные игры молодых патриотов России "Вместе сильнее"

Сегодня, 3 сентября, в 11.00 в Ленинградской области откроются первые военно-спортивные игры молодых патриотов России "Вместе сильнее" (Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Агалатово, территория в/ч 28916), они приурочены к отмечаемому 3 сентября в России Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Слет "Вместе сильнее" соберет на одной площадке старшеклассников Ленинградской области, представителей этнических землячеств, спортивных и ветеранских организаций, молодых сотрудников специальных подразделений. Они примут участие в состязаниях спортивного и военно-прикладного характера. Состоятся показательные выступления спецназа и посвящение школьников в ряды "Юнармии".
Источник: пресс-служба ЛО
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