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Во Всеволожском районе стартуют первые военно-спортивные игры молодых патриотов России "Вместе сильнее"
Сегодня, 10:36
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KaterinaKono13

Во Всеволожском районе стартуют первые военно-спортивные игры молодых патриотов России "Вместе сильнее"

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Слет "Вместе сильнее" соберет на одной площадке старшеклассников Ленинградской области, представителей этнических землячеств, спортивных и ветеранских организаций, молодых сотрудников специальных подразделений.

Сегодня, 3 сентября, в 11.00 в Ленинградской области откроются первые военно-спортивные игры молодых патриотов России "Вместе сильнее" (Ленинградская область, Всеволожский район, деревня  Агалатово, территория  в/ч  28916), они приурочены к отмечаемому 3 сентября в России Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Слет "Вместе сильнее" соберет на одной площадке старшеклассников Ленинградской области, представителей этнических землячеств, спортивных и ветеранских организаций, молодых сотрудников специальных подразделений. Они примут участие в состязаниях спортивного и военно-прикладного характера. Состоятся показательные выступления спецназа и посвящение школьников в ряды "Юнармии".

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: всеволожск, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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