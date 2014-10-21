Во Всеволожском районе разыскивают причастных к созданию свалки на границе Заневского и Колтушского поселений

Нелегальная свалка площадью в три гектара расположена на земле, не предназначенной для утилизации отходов.

12 августа работники службы земельного контроля посетили территорию на границе Заневского и Колтушского поселений, используемую для вывоза твердых коммунальных отходов. Площадь нелегальной свалки, по оценке специалистов, составила около трех гектаров: по документам эта локация принадлежит сразу нескольким собственникам, но не у всех из них есть право использования земли под свалку.

Представители местной администрации уже сообщили, что проверкой установлены границы различных участков внутри всей несанкционированной свалки, заказаны справки в Росреестре, и далее в дело уже вступит Комитет государственного экологического надзора Ленобласти. Специалисты возьмут пробы для установления классов опасности отходов, и будет определен причиненный почве ущерб.

Ранее Росприроднадзор по Северо-Западу возбудил три дела об административном правонарушении по факту несанкционированной свалки в Кудрово.

Фото: ВКонтакте/Админстрация Заневского городского поселения