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Виновников свалки в Кудрово у "Меги" привлекут к ответственности

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На участке складировали преимущественно строительный мусор.

Росприроднадзор по Северо-Западу возбудил три дела об административном правонарушении по факту несанкционированной свалки в Кудрово. Об этом 10-го августа сообщила пресс-служба ведомства.

Отходы лежали недалеко от ТЦ "Мега Дыбенко" Территория принадлежит трем физическим лицам на праве общедолевой собственности. Участки предназначены для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения.

Общая площадь свалки — несколько тысяч квадратных метров, а высота достигла 2 метров. Большую часть составляли строительные отходы. Класс опасности отходов еще предстоит установить. 

Ликвидировать свалку должны были собственники участков. 

Накануне в Кудрово мужчина залез на крышу детского сада, его задержали. 

Видео: Росприроднадзор по СЗФО

Теги: кудрово, свалка, строительный мусор
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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