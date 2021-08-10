Виновников свалки в Кудрово у "Меги" привлекут к ответственности

На участке складировали преимущественно строительный мусор.

Росприроднадзор по Северо-Западу возбудил три дела об административном правонарушении по факту несанкционированной свалки в Кудрово. Об этом 10-го августа сообщила пресс-служба ведомства.

Отходы лежали недалеко от ТЦ "Мега Дыбенко" Территория принадлежит трем физическим лицам на праве общедолевой собственности. Участки предназначены для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения.

Общая площадь свалки — несколько тысяч квадратных метров, а высота достигла 2 метров. Большую часть составляли строительные отходы. Класс опасности отходов еще предстоит установить.

Ликвидировать свалку должны были собственники участков.

Накануне в Кудрово мужчина залез на крышу детского сада, его задержали.

Видео: Росприроднадзор по СЗФО