Во Всеволожском районе обнаружили два человеческих скелета

Накануне, 29 августа, правоохранительные органы Всеволожского района обнаружили сразу два скелета. Об этом сообщает "Мойка78".

Первый скелетированный труп мужчины был обнаружен в 10:00 мужчины в лесном массиве неподалеку от дома 20 по Колтушскому шоссе. Второе тело местные жители нашли около 16:30 также в лесном массиве возле улицы Культуры, 50.

Оба тела отправлены в морг на экспертизу. Определить возраст покойников не представляется возможным.

Ранее мы сообщали о найденном под трубами теплосетей в Киришах скелете 85-летнего местного жителя, пропавшего в июне.

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