Во Всеволожском районе мотоциклист попал в больницу после столкновения с "Газелью"

Байкер потерял управление и, выехав на встречную полосу, столкнулся с авто

Во Всеволожском районе Ленобласти случилась авария, участниками которой стали мотоциклист и водитель "Газели". Известно, что байкер потерял управление и, выехав на встречную полосу, столкнулся с авто. Об этом сообщает сетевое издание "Мойка78".

Инцидент случился днем 22 апреля. Авария произошла на шестом километре магистрали "Деревня Старая-Кудрово". Виновник случившегося управлял мотоциклом "Хонда". О состоянии шофера в "Газели" ничего неизвестно. Байкера доставили в больницу с различными травмами. Он находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время в рамках данной аварии проходит проверка.

Источник: сетевое издание "Мойка78"