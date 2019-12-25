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Во Всеволожском районе готовят к вводу два дома проблемного ЖК
Сегодня, 12:45
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lizapoluda

Во Всеволожском районе готовят к вводу два дома проблемного ЖК

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Дольщики получат квартиры к лету.

В проблемном ЖК "Щегловская усадьба" к лету планируют ввести в эксплуатацию два дома. Об этом сообщил официальный telegram-канал регионального правительства 

Речь идет о корпусах A2 и A3, техническим заказчиком которых выступает "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области".

Сейчас работники ПАО "Ленэнерго" осуществляют монтаж трансформаторной подстанции для обеспечения этих домов электричеством. Ростехнадзор проведет проверку оборудования в начале летнего сезона. Также перед заселением жильцов необходимо провести монтаж электрических систем и сантехники в квартирах, благоустроить территорию. 

Ранее мы рассказали о том, что проблемный ЖК в Рощино ввели в эксплуатацию.

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости Ленинградской области,

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