Во Всеволожске шестой корпус ЖК "Радужный" ввели в эксплуатацию

Строительство корпуса началось еще в 2014 году.

Во Всеволожске ввели в эксплуатацию корпус 6.2 ЖК "Радужный". Ключи получат более 400 дольщиков. Об этом 28 апреля рассказали в пресс-службе строительного блока администрации Ленинградской области.

Строительство корпуса началось еще в 2014 году. Застройщик "ГлавСтройКомплекс" в декабре 2020 года был признан банкротом. Правительство 47 региона направило около 500 млн рублей на завершение строительства. Строителям пришлось поменять кровлю, вентиляцию, систему отопления и двигатели в лифтах, также были найдены отечественные газовые котлы.

Ранее в Петербурге скончалась девушка, которая упала в котлован у Троицкого моста. Петербурженка скончалась предположительно через сутки после госпитализации.

Фото: Piter.tv

