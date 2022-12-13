В Петербурге скончалась девушка, которая упала в котлован у Троицкого моста

Петербурженка скончалась предположительно через сутки после госпитализации.

Стало известно, что девушка, которая упала в котлован у Троицкого моста, умерла. Об этом пишет "Фонтанка" 28 апреля.

Петербурженка скончалась предположительно через сутки после госпитализации. Сейчас у моста лежат три букета цветов.

Напомним, что происшествие случилось в ночь на 27 апреля примерно в 2:00. Девушка оступилась во время прогулки с молодым человеком и упала в котлован глубиной примерно 7 м со стороны Марсова поля. Её госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: Piter.tv