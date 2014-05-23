Во Всеволожске накрыли подпольное казино

В квартире нашли компьютеры со слот-играми.

В жилом доме во Всеволожском районе Ленобласти нашли подпольное казино. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции возбудили против его владельцев уголовное дело. Об этом в пятницу, 2 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В квартире нашли 60 компьютеров с установленными слот-играми. Под подозрение попали две женщины в возрасте 20 и 29 лет. На данный момент они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге прокуратура нашла нарушения в работе контактного зоопарка, парка и сада бабочек.

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