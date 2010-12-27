Житель Ленобласти за матерное оскорбление полицейского получил уголовное дело

Мужчина из Всеволожска отказался в грубой форме выполнять требования сотрудника полиции, находясь в алкогольном опьянении.

На жителя Ленинградской области завели уголовное дело из-за оскорбления сотрудника полиции, сообщили 6 февраля в пресс-службе ГСУ СК РФ по области.

Известно, что инцидент произошел во Всеволожском районе, когда 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в матерной форме объяснил полицейскому, что не хочет выполнять его требования.

За "оскорбление представителя власти" в отношении грубияна было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ. По факту случившегося ведется проверка.

Напомним, ранее Piter.tv рассказывал, что петербуржца отправили в колонию за избиение полицейского .