Петербуржца отправили в колонию за избиение полицейского

Также суд обязал ему выплатить 50 тыс. по гражданскому иску.

5 февраля в Куйбышевском районном суде был оглашен приговор в отношении жителя Петербурга, который предпринял попытку бегства и избил сопровождавшего его полицейского.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, инцидент произошел в сентябре прошлого года. Обвиненного привезли в приемное отделение Городской Мариинской больницы, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Вместе с ним находился уполномоченный участковый 60 отдела полиции. В какой-то момент "больной" решил избавиться от общества сопровождающего и ударил его кулаком в лицо. Медики диагностировали у полицейского перелом со смещением и гематомы.

Ранее судимому петербуржцу за распускание кулаков суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии особого режима. Также он обязан выплатить участковому 50 тыс. морального ущерба.