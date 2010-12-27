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Петербуржца отправили в колонию за избиение полицейского
Сегодня, 11:00
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nadiputintseva
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Петербуржца отправили в колонию за избиение полицейского

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Также суд обязал ему выплатить 50 тыс. по гражданскому иску.

5 февраля в Куйбышевском районном суде был оглашен приговор в отношении жителя Петербурга, который предпринял попытку бегства и избил сопровождавшего его полицейского.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, инцидент произошел в сентябре прошлого года. Обвиненного привезли в приемное отделение Городской Мариинской больницы, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Вместе с ним находился уполномоченный участковый 60 отдела полиции. В какой-то момент "больной" решил избавиться от общества сопровождающего и ударил его кулаком в лицо. Медики диагностировали у полицейского перелом со смещением и гематомы.

Ранее судимому петербуржцу за распускание кулаков суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии особого режима. Также он обязан выплатить участковому 50 тыс. морального ущерба. 

Теги: избили полицейского , новости спб , происшествия , суд
Категории: Новости СПб Происшествия

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