Во Всеволожске несколько семей выселяют из собственных квартир из-за мошенников

Во Всеволожске жильцы дома номер 47 на Октябрьском проспекте стали жертвами обстоятельств и имущественных разборок между недобросовестным застройщиком и группой людей, которым удалось по недействительным документам оформить 14 сделок купли продажи.

Семья Ворониных задумалась о переезде после рождения второго ребенка - двушка в Санкт-Петербурге показалась тесной для 4-х человек. Определиться с выбором помогло агентство недвижимости "Адвекс", которое в 2014 году активно рекламировало квартиры в новеньком жилом комплексе во Всеволожске. Выгодная цена, приятный район - было решено остановиться на данном варианте. Немного насторожило одно НО – предыдущие жильцы оформили право собственности через суд.

Компания-застройщик прекратила свое существование и люди, которые заключали договора о покупке недвижимости в этом ЖК и через суды добивались права собственности на эти объекты недвижимости, а потом продавали это жилье на вторичном рынке. Никто, собственно это не скрывал. Наш продавец не скрывал, что покупал квартиры в рост, так называемое вложение денег с последующей выгодой. Это никого не смущало. Рынок есть рынок. Недвижимость продается и покупается чуть ли не каждый день и никаких проблем юридических и моральных у нас, конечно не возникало. Игорь Воронин, собственник жилья

Успокоило Ворониных и решение Всеволожского городского суда, в котором было четко обозначено, что строительная компания должным образом уведомлена об итогах заседания. Чистоту сделки проверил банк, страховая компания и органы опеки. Жилище Ворониным показал сам хозяин.

Никаким образом квартира не была опечатана. Никаких там запоров и пломб на дверях не было, поэтому сомнений у нас не возникало. Помимо всего прочего также при осмотре квартиры я разговаривал с людьми, которые здесь проживают. Все они подтвердили слова агента недвижимости, о том, что квартиры чисты, люди получили право собственности через суды, это их право и никаких проблем нет. Игорь Воронин, собственник

Для покупки квартиры семье пришлось продать единственное жилье в городе, а также взять в долг, чтобы сделать ремонт. Спокойная жизнь продлилась недолго. Ровно через месяц пришло первое исковое заявление от конкурсного управляющего из Москвы, которого до сегодняшнего дня никто не видел. Ворониным дали понять - сделка с предыдущим собственником недействительна, а они должны покинуть жилье.

Мы, разобравшись немного в ситуации, поняли, что исключительно мошенническая схема. Мы подали заявление в прокуратуру, местный УМВД, Следственный комитет по Ленобласти в 2016 году. Мы предлагали провести более тщательное расследование происходящего потому, что сами понимаете, в отношении граждан совершается преступление и это не должно оставаться просто так. Никаких действии со стороны УМВД и СК не было. Получили отписки, что дело передано на рассмотрение в местное УМВД по Всеволожскому району. Игорь Воронин

Собственники вместе с юристами не могут 8 лет доказать факт мошеннической схемы. По их версии, застройщик перед банкротством продал квартиры по заниженным ценам третьим лицам. Потом их перепродали добросовестным покупателем. И только в этот момент признали первоначальную сделку недействительной. В итоге жильцы двух домов столкнулись с одинаковой проблемой: у них отнимают квартиры, а деньги никому не возвращают.

В аналогичной ситуации оказалась и семья Юнусовых. Молодой семье с двумя маленькими детьми на сайте объявлений приглянулась небольшая, но просторная однушка в области. Спустя 4 года тяжб, суд постановил выселить их из квартиры. Вопрос только куда.

Собственники при встрече показали документ о получении права собственности по решению суда. Мы проконсультировались у риэлтора, и он сказал, что ничего страшного, наоборот, это даже лучше, что это официальный документ, который подтверждает право собственности, и сомнений быть не может. Юлий Юнусов, жертва мошенников

В августе 2014 года чистоту сделки проверил пенсионный фонд, страховая компания и платная служба безопасности банка. Семья взяла небольшой кредит, чтобы сделать в новом жилье ремонт, так как даже входная дверь представляла собой кусок ПРЕССОВАНЫХ опилок.

Процесс приобретения квартиры происходил в августе 2014 году, а в ноябре этого же года нам нежданно нагадано приходит письмо из ЕГРП, что квартира находится в аресте. Не было понятно, то ли это шутка или что происходит. Стали узнавать и оказалось, что в арбитражном суде идут судебные тяжбы в связи с банкротством застройщика. Параллельно нам приходит повестка явиться в местное отделение полиции, чтобы дать показания. Там мне говорят, что произошла какая-то мошенническая схема, и они сами ничего не понимают. Хотели узнать, как я познакомился со своим продавцом, при каких обстоятельствах я все это покупал. Я рассказал, что ранее не был знаком с продавцом. Юлий Юнусов, собственник жилья

Здесь всех жильцов ждал настоящий сюрприз. Юлию Юнусову вручили документ о том, что он не может совершать со своей квартирой никаких действий. Как выяснилось, в арбитраже шел вопрос об аннулировании сделки, которую застройщик заключил с первым собственником.

Тот документ, на основании которого мой продавец получила право собственности, в суде отменили. Ввиду того, что застройщик, компания "ВИАРТ" заявила, что квартиры убыли у нее из владений. Они говорят, что это подписывал не генеральный директор, а некий злоумышленник и они об этом ничего не знали. В компании застройщике заявили, что они помыслить не могли, что с их квартирами что-то происходит. Они вообще в рамках банкротсва эти квартиры продавали единым лотом. Каким-то мошенническим образом, каким они не знают, эти квартиры у них увели и перепродали впоследствии таким, как мы добросовестным приобретателям. В арбитраже, естественно повлиять на это никак не получилось. После того, как они расторгли договор и право собственности с предыдущим собственником, они подали иск на меня об изъятии квартиры. Юлий Юнусов

Жертвами войны за квадратные метры стали 14 семей. Трое из них уже покинули свои квартиры, однако остальные продолжают бороться. Инесса Михалева живет в квартире с двумя детьми и своим пожилым отцом. Не проходит и дня, чтобы она не звонила во все инстанции. К сожалению, пока, безуспешно.

Сейчас назначен суд по нам. На 16 мая. И 16 мая замечательные добрые люди из города Москвы <… >есть все эти замечательные люди будут отбирать у меня и у моих детей квартиру-<..>.Пойду жить в администрацию, возьму палатки. Инесса Михалева, собственник

Жильцы злополучного дома во Всеволожске подали множество заявлений и жалоб в различные инстанции с целью признать их потерпевшими. Только ответственность за судьбу обманутых людей на себя никто брать не хочет. Юрист семьи Юнусовых согласилась с нами встретиться и объяснить, почему проживающих в доме сделали крайними

Сосредоточились на последних покупателях, потому, что у них есть имущество. С них есть что взять. Это конкретные квартиры, которые им принадлежат. Что касается моего доверителя, то предыдущий собственник оказался подставным лицом. Это выяснилось в приговоре суда. По нашему мнению, осужденные по этому приговору суда тоже поставные лица. Они получили условные сроки. С них нечего взять, а с Юнусова есть что взять, у него есть квартира. Юрист Юлия Юнусова

16 мая состоится судебное заседание по делу Ворониных и Михалевых. Прогноз юриста неутешительный. Компенсации ждать не стоит. Максимум можно получить социальную комнату в общежитии.

Видео: Piter.TV