Во Всероссийский год театра Гатчина принимает театры-студии из России и Европы

Оценивает работу театральных коллективов профессиональное жюри, в составе которого — театральные педагоги, режиссеры, театральные критики.

Во Всероссийский год театра Гатчина принимает любительские театры и театры-студии из России и стран Европы.

В 2019 году отбор на участие в XI Международном фестивале-конкурсе любительских театров и театров-студий "Авангард и Традиции" прошли 11 коллективов. Ленинградскую область представляют: творческое объединение "Территория талантов", народный театр-студия "За углом" (Гатчина), Выборгский народный театр (Выборг).

Большое количество участников фестиваля — молодежные и студенческие театры из России, Литвы и Эстонии. Репертуар разнообразный — от классических постановок до смелых новаторских решений. Новое слово в театральном искусстве представляет студия "Безусловного театра" людей с ограниченными возможностями.

Оценивает работу театральных коллективов профессиональное жюри, в составе которого — театральные педагоги, режиссеры, театральные критики. В конце каждого фестивального дня проходит разбор просмотренных спектаклей.

Итоги фестиваля-конкурса будут подведены на торжественной церемонии закрытия 6 октября в 18.00 в концертном зале Гатчинского городского Дома культуры.

Источник: пресс-служба ЛО