Во «Вконтакте» появилась возможность полностью скрывать свои данные от "недрузей"

Те, кого нет в друзьях смогут видеть лишь имя, фамилию, превью фотографии на аватарке и список общих друзей.

В пятницу, 31 августа, вступили в силу новые настройки приватности в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отныне пользователи могут закрывать свой профиль от всех пользователей, которые не входят в список их друзей. Это позволит хозяину страницы скрывать информации от всех остальных юзеров соцсети. Те, кого нет в друзьях смогут видеть лишь имя, фамилию, превью фотографии на аватарке и список общих друзей.

Также с сегодняшнего дня в соцсети "ВКонтакте" перестали показывать список людей, которые сделали репосты записей. Отныне эта информация доступна только автору публикации, остальные же пользователи будут видеть только общее количество репостов.

Помимо этого, скоро в социальной сети появится возможность быстро архивировать или полностью удалять свои старые записи и фотографии.

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