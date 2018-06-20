Во Фрунзенском районе упала часть рекламной конструкции

По словам очевидцев, никто не пострадал.

Во вторник, 16 апреля, во Фрунзенском районе, на пешеходный переход, упала часть рекламной конструкции. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел около станции метро "Бухарестская", между Фучика и Белы Куна. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Прчина падения железной конструкции неизвестна. На кадрах видно, что реклама лежит прямо на пешеходной зоне.

На месте ожидают соответствующих служб.

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Фото:дтп и чп петербург/вк