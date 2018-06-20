О пострадавших пока нет никакой информации.

В четверг, 11 апреля, во Фрунзенском районе грузовик врезался в ограждение. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел на Бухарестской, 23. Очевидцы предполагают, что авария произошла из-за того, что у транспорта отказали тормоза. О пострадавших пока нет никакой информации.

Возможно отказали тормоза предполагают очевидцы

На кадрах видно, что "КамАЗ" сильно помял железное ограждение. Другие участники движения не пострадали.

Также очевидцы отмечают, что виновник аварии скрылся с места ДТП.

Ранее мы сообщали о том, что Что произошло в Петербурге 11 апреля

Фото:дтп и чп петербург/вк