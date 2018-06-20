Во Фрунзенском районе горит квартира в жилом доме

О пострадавших пока никаких сведений нет.

В среду, 24 апреля, во Фрунзенском районе загорелась квартира в жилом доме. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Квартира горит в районе улицы Белы Куна. О пострадавших пока никаких сведений нет.

Пожар в районе второго этажа передает корреспондент

На кадрах видно, что на месте работают несколько пожарных расчетов, медики и полицейские. Жители дома, где произошло возгорание эвакуированы из здания.

Что послужило причиной возгорания пока неизвестно.

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Видео:Piter.TV