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Во Фрунзенском районе горит квартира в жилом доме

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О пострадавших пока никаких сведений нет.

В среду, 24 апреля, во Фрунзенском районе загорелась квартира в жилом доме. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Квартира горит в районе улицы Белы Куна. О пострадавших пока никаких сведений нет. 

Пожар в районе второго этажа 

передает корреспондент

На кадрах видно, что на месте работают несколько пожарных расчетов, медики и полицейские. Жители дома, где произошло возгорание эвакуированы из здания. 

Что послужило причиной возгорания пока неизвестно. 

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Видео:Piter.TV

 

 

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Теги: новости спб, общество, пожар, происшествие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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