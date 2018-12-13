МВД Франции: Задержали виновника взрыв в Лионе

В происшествия пострадали 13 человек.

Французкие правоохранительные органы задержали предполагаемого виновника взрыва Лионе. Об этом сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

"Подозреваемый только что задержан"

- написал Кастанер на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что на месте происшествия были обнаружены следы ДНК предполагаемого минера. Мужчина также попал в объективы камер наблюдения.

Взрыв в центре Лиона прогремел в пятницу 24 мая. В происшествия пострадали 13 человек.

Видео: социальные сети

Фото: twitter.com/PoliceNationale