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МВД Франции: Задержали виновника взрыв в Лионе

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В происшествия пострадали 13 человек.

Французкие правоохранительные органы задержали предполагаемого виновника взрыва Лионе. Об этом сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

"Подозреваемый только что задержан"
- написал Кастанер на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что на месте происшествия были обнаружены следы ДНК предполагаемого минера. Мужчина также попал в объективы камер наблюдения.
Взрыв в центре Лиона прогремел в пятницу 24 мая. В происшествия пострадали 13 человек.

Видео: социальные сети

Фото: twitter.com/PoliceNationale

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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