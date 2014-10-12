Этьен де Понсен назвал приоритет Киева.

Во Франции оценили перспективы вступления Украины в НАТО. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала ТНС со ссылкой на посла Парижа в Киеве Этьена де Понсена. Специалист подчеркнул, что в настоящее время среди руководителей военного альянса нет консенсуса по предоставлению плана действий для членства Украины в организации. В НАТо полагают, что Украина должна сосредоточиться на внутреннем реформировании.

Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной. Этьен де Понсен, французский посол на Украине

Дипломат объяснил, что НАТо поможет Киеву в процессе реформирования государства. К этому подключится и Париж как член военного альянса. В частности, страна поможет Киеву укрепить оборонный потенциал.

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