На Украине стартовали военные учения "Казацкая булава-2021"

Они продлятся до 24 июля.

На Украине в Николаевской области стартовали военные учения "Казацкая булава-2021". Об этом информирует пресс-служба Генштаба страны в Facebook.

В них примут участие пять стран: Украина, Великобритания, Канада, США и Королевство Швеция. Всего в учениях задействуют около двух тысяч военнослужащих, а также более 300 единиц техники

Мероприятия продлятся до 24 июля

Ранее на Украине наградили капитана британского эсминца Defender Винсента Оуэна, который нарушил границу РФ у берегов Крыма. Он получил медаль "Защитник Украины" по итогам учений НАТО Sea Breeze 2021, которые завершились официально 10 июля.

Видео: YouTube / Espreso.TV