Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара

Преступник задержан. Его обвинили по нескольким статьям.

В американском штате Флорида мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара. Об этом рассказали представители управления общественной безопасности в городе Дейтона-Бич-Шорс. В настоящее время полиция поймала подозреваемого, который совершил преступление на территории парка мини-гольфа. Обвиняемым стал Уильям Ходж. Поздно вечером мужчина нес с собой экзотическое животное. Он предпринял попытку закинуть рептилию на крышу здания. Американец также издевался над жертвой. Он бил аллигатора об землю, держа того за хвост.

В настоящее время мужчине предъявлены обвинения за жестокое обращение с животными. Также Ходж стал фигурантом дела о краже со взломом. Сейчас пострадавший аллигатор находится у администрации парка в Congo River Golf.

Аллигатор прилёг отдохнуть на оживлённом перекрёстке во Флориде.

Видео: CBS Miami