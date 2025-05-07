В США задержали россиянина, подозреваемого в попытке угнать яхту

Шериф округа Мартин во Флориде раскрыл подробности преступления.

Гражданин России был задержан на территории американского штата Флорида при попытке угнать яхту. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты с телеканала FOX News со ссылкой на местные правоохранительные органы и офис шерифа округа Мартин. В СМИ уточнили, что 29-летний мужчина планировал сбежать на Багамские острова. Само преступление произошло в понедельник, 6 мая. Представители телеканала WPTV добавили со ссылкой на следственное отделение, что криминальный инцидент зафиксирован на пристани, расположенной вблизи населенного пункта Текеста. Сейчас фигурант расследования содержится в тюрьме. По словам шерифа округа, ранее россиянин не подвергался арестам в США.

Новые детали об угоне яхты класса люкс из местной гавани, который закончился более чем часовой погоней и последующим задержанием подозреваемого... Подозреваемый был опознан как Николай Вилков. сообщение телеканала FOX News

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Фото: Martin County Sheriff"s Office Facebook* page (* - запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической).

Видео: YouTube / CBS12NewsWPEC