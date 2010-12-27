Власти отказались от идеи строительства зоопарка в Ржевском лесопарке

Смольный отреагировал на нежелание жителей видеть во Всеволожском районе зоопарк.

Администрация Всеволожского района Ленинградской области отказалось от идеи создания зоопарка на территории Ржевского лесопарка. Об этом журналистам сообщила глава Комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Заявление прозвучало во время совещания в ЗакСе. Этим чиновница поставила точку в вопросе парламентария Надежды тихоновой, призвавшей Правительство проинформировать о сроках строительства зоопарка.

Спикер уверена, что создание объекта не отложено, а полностью отменено. Такое решение приняло руководство Смольного. Напомним, что местные жители выступали против идеи расположения зоопарка на вышеуказанной территории.

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Фото: Piter.tv