Квадрокоптеры защитят "Красный бор" от террористов

В Правительстве Санкт-Петербурга нуждаются в закупке "антитеррористических" дронов.

Комитет по природопользованию закупит несколько квадрокоптеров, чтобы охранять территории полигона "Красный бор". Об этом сообщили представители ведомства. На систему обнаружения чужих беспилотных летательных аппаратов чиновники готовы потратить 8,3 миллиона рублей. Деньги выделят из городского бюджета на 2019 год, хотя на настоящее время такой статьи расходов не предусмотрено.

По мнению сотрудников Смольного, "Красный бор" нуждается в повышенном уровне охраны, так как является объектом первого класса опасности. На данный момент его котлован содержит более 700 тысяч тонн жидких токсичных отходов. Если произойдет утечка - реки Тосно и Ижоры не смогут избежать экологической катастрофы. Далее по ним проблема перетечет в воды Невы.

На данный момент чиновники отметили, что полигон недостаточно защищен от террористов. Они полагают, что дроны могут содержать не только видеокамеру, но и взрывное устройство. Ради безопасности объекта город закупит беспилотники "Купол-С5", изготовлением которых занимается ГУ МЧС.

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