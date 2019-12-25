Власти назвали причину недомогания 13 школьников в Псковской области

С вопросами о состоянии здоровья к детям подходили и учителя.

Власти назвали причину недомогания 13 школьников в городе Великие Луки во время школьной линейки.

Как рассказала начальник управления образования администрации города Татьяна Лозницкая, ухудшение состояния школьников было вызвано волнительностью мероприятия. По её словам, оно было патриотической и нравственной направленности, особенно в этом плане выделялась музыка.

Лозницкая заявила, что во время подобных действий один ученик мог почувствовать себя плохо, другие же могли взволноваться и внимательнее отнестись к своему самочувствию. С вопросами о состоянии здоровья к детям подходили и учителя.

Всё произошедшее – это стечение обстоятельств, а высказывать версии про отравление можно только имея для этого основания. Татьяна Лозницкая, начальник управления образования администрации города.

Ранее ученица из Великих Лук рассказала подробности инцидента во время линейки.

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