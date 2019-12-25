Ученица из Великих Лук рассказала подробности инцидента во время линейки

Все госпитализированные из школы №7 Великих Лук дети находятся под наблюдением медиков.

В Великих Луках Псковской области 5 октября 13 ученикам из школы №7 стало плохо во время торжественной линейки, несколько человек потеряли сознание. Об этом сообщил местный оперативный штаб.

Как позже сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, дети на линейке теряли сознание, испытывали головокружение, слабость и тошноту. Как рассказала "ПАИ" председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, все госпитализированные из школы №7 Великих Лук дети находятся под наблюдением медиков. Проводятся все необходимые мероприятия. О причинах, приведших к их госпитализации, пока говорить преждевременно, проводятся исследования.

Piter.TV поговорил с одной из учениц 8 класса Маргаритой К. (имя изменено). Как рассказала школьница, линейка шла около 30-40 минут, при том на улице было не настолько жарко, чтобы можно было получить тепловой удар.

Некоторые стояли прямо под солнцем, но с ними все в порядке. Маргарита К.

Как рассказала девочка, сама она не присутствовала на линейке, а находилась в классе, так как на торжественное мероприятие детей позвали выборочно, чтобы была возможность соблюдать социальную дистанцию. Маргарита уточнила, что плохо стало только тем, кто был на улице, все ученики, которые были в школе, никакого недомогания не почувствовали.

По рассказу моей подруги, стоящей там, внезапно один за одним несколько человек стали терять сознание, к ним сразу подбежали на помощь (в итоге всех отвезли в больницу). Девочка из параллельного класса находится в реанимации. Как говорили врачи, у неё одни из самых плохих анализов. В момент, когда ей стало плохо, она очень сильно побледнела и шаталась, затем упала в обморок. Маргарита К.

На данный момент медики и власти прилагают все усилия, чтобы установить истинные причины плохого самочувствия учащихся.

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