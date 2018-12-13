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Власти города рассказали о праздничном оформлении Петербурга ко Дню Победы
Сегодня, 18:41
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IRINA_CHALKINA

Власти города рассказали о праздничном оформлении Петербурга ко Дню Победы

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В городе разместили на 1100 единиц праздничного оборудования больше, чем в прошлом году.

Смольный рассказал об особенностях праздничного оформления города на Неве ко Дню Победы. Об этом информирует пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

В ведомстве отметили, что в этом году на улицах Петербурга разместили на 1100 единиц праздничного оборудования больше, чем в прошлом году. Так, общее количество праздничных элементов 5435. Большую часть оформления составляют флаги и Знамена Победы.

Из абсолютно новых элементов оформления на улицах Северной столицы представлены: орден Победы, орден Славы и орден Великой Отечественной войны, которые находятся на площади Восстания, Невском, Суворовском, Каменноостровском и Лиговском проспектах.

Известно, что к празднику украсили 18 районов Петербурга. 

Напомним, что торжества в честь Дня Победы  начнутся в 10.00 на  Дворцовой  площади. По центру Северной столицы проедут около 100 единиц боевой техники, среди которых - бронированные автомобили, бронетранспортёры и танк Т-34. В небе будут летать Ми-24, Ми-26 Ми-35, Ка-52. 

Ранее мы сообщали о том, что Футболисты "Зенита" возложили цветы на Пискаревском кладбище

Фото:Piter.TV

 

 

Теги: 9 мая, день победы, новости спб, общество, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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