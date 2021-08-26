Власти России планируют сократить число обязательных требований в строительстве

Это необходимо для того, чтобы ускорить реализацию проектов.

Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума "Среда для жизни: город и вода" заявил, что власти намерены и дальше сокращать число обязательных требований в строительство. Это необходимо, по его словам, для ускорения реализации проектов.

В перспективе планируем сокращать обязательные требования в отрасли, чтобы срок реализации идеи до выхода на стройплощадку сократился на 30%. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава правителсьтва Михаил Мишустин отметил также положительную динамику в строительстве жилья. Такую ситуацию, по его словам, обеспечили принятые кабмином решения.

Видео: Youtube/ДОМ РФ