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Власти России планируют сократить число обязательных требований в строительстве

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Это необходимо для того, чтобы ускорить реализацию проектов.

Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума "Среда для жизни: город и вода" заявил, что власти намерены и дальше сокращать число обязательных требований в строительство. Это необходимо, по его словам, для ускорения реализации проектов.

В перспективе планируем сокращать обязательные требования в отрасли, чтобы срок реализации идеи до выхода на стройплощадку сократился на 30%.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава правителсьтва Михаил Мишустин отметил также положительную динамику в строительстве жилья. Такую ситуацию, по его словам, обеспечили принятые кабмином решения.

Видео: Youtube/ДОМ РФ

Теги: требования в строительстве жилья
Категории: Новости России, Лента новостей,

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