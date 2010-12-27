Власти Петербурга обсуждают возможность эвакуации пострадавшей петербурженки в Анталье

Трагедия на турецком курорте произошла 17 октября.

Власти Петербурга обсуждают возможности и условия транспортировки петербурженки, впавшей в кому в Турции. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии в госпитале в Анталье, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Северной столицы 28 октября.

Специалисты комитета взаимодействуют с лечащим врачом и родственниками пострадавшей, сотрудниками страховой компании, а также с Генеральным консульством РФ в Анталье. Кроме того, организовано взаимодействие с ФГБУ "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Минздрава России". Организация занимается медицинской эвакуацией с привлечением санитарной авиации.

Напомним, трагедия произошла 17 октября. Мать Киры рассказала, что проблемы начались на четвертый день пребывания на курорте в Анталье. У ее дочери пошла пена изо рта. Женщину забрала бригада скорой помощи. По словам мамы, Галины Ш., врачи полагают, что у ее дочери произошел инфаркт головного мозга. Однако эти сведения еще не подтверждены специалистами.

Фото: vk.com/pomogite_spasti_kiru