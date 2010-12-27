Власти Петербурга отказались от продажи акций авиакомпании "Россия"

Стоимость акций должна была составить более млрд рублей.

Смольный не будет продавать акции авиакомпании "Россия", которые принадлежат городу, несмотря на то, что собирался сделать это ранее. В опубликованном постановлении правительства Петербурга о приватизации на 2020 год авиакомпании в списке не было.

В следующем году власти Петербурга продадут предпринимателям четыре здания, среди них - ремонтно-эксплуатационное предприятие "Парголово", акции одного из банков и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

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