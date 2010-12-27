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Власти Петербурга отказались от продажи акций авиакомпании "Россия"
Сегодня, 19:46
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nadezhda_sib

Власти Петербурга отказались от продажи акций авиакомпании "Россия"

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Стоимость акций должна была составить более млрд рублей.

Смольный не будет продавать акции авиакомпании "Россия", которые принадлежат городу, несмотря на то, что собирался сделать это ранее. В опубликованном постановлении правительства Петербурга о приватизации на 2020 год авиакомпании в списке не было. 

В следующем году власти Петербурга продадут предпринимателям четыре здания, среди них - ремонтно-эксплуатационное предприятие "Парголово", акции одного из банков и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. 

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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