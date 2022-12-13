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Власти Петербурга организовали выступление музыкантов Галанина и Еремеева в военном госпитале Белгорода
Сегодня, 18:43
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Власти Петербурга организовали выступление музыкантов Галанина и Еремеева в военном госпитале Белгорода

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Все желающие могли лично пообщаться с исполнителями.

В госпитале Белгородa по поручению губернатора Петербурга организовали концерт для пациентов. Перед участниками специальной военной операции выступили рокеры Сергей Гaлaнин (группa "СерьГa") и Игорь Еремеев (группы "Ерёмa" и "Хозяин ключa"). Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Встречу военнослужащих с музыкантами устроило Правительство Северной столицы совместно с городским комитетом по внешним связям. Слушателями стали пациенты и сотрудники больницы. Те, кому сложно ходить, приехали на выступление на инвалидных колясках. Все желающие могли лично пообщаться с исполнителями.

Напомним, что в Белгороде сейчас работают врaчи, медсестры и сaнитaры из городa нa Неве. Власти Северной столицы организуют музыкальные вечера в городе, чтобы поддержать военнослужащих и медиков. Город старается оказать бойцам  психологическую поддержку.

Ранее на Piter.tv: Пушилин признался, что визит Путина в Мариуполь стал неожиданным.

Фото: Администрация Петербурга

Теги: выступление музыкантов галанина и еремеева, концерт в госпитале белгородa, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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