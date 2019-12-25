Власти Петербурга объяснили скопления машин скорой у стационаров

Очереди связаны с измененной схемой приема больных.

В воскресенье, 3 мая, в городском Комитете по здравоохранению объяснили очереди из машин скорой у стационаров. Первый заместитель председателя ведомства Андрей Сарана пояснил, что скопления связаны с измененной схемой приема больных в местах, которые оказались перепрофилированы под прием пациентов с коронавирусом.

Согласно его словам, в приемный покой одновременно могут поступить не более 9 пациентов. Эта цифра зависит от наличия незанятых смотровых комнат и свободных врачей.

"Поэтому пациенты ожидают приема в машине скорой. Кроме того, не нужно забывать об обязательной дезинфекции, которую после каждого пациента проходит как помещение в стационаре, так и медперсонал" Подчеркнул Сарана.

Он также добавил, больше всего очередей наблюдают у мест, которые только-только начали прием после перепрофилирования (речь идет о Александровской и Мариинской больницах).

Напомним, что Центр экстренной медицинской эвакуации направляет пациентов в медучреждения исходя из оценки ситуации с наличием свободных мест. Сотрудники собирают данные о предстоящей выписке больных и решают, куда направить максимальный поток пациентов.

Ранее мы писали, что в коронавирусных стационарах появились санпропускники.

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